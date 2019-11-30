Неразделённая любовь: две школьницы из Тирасполя отравились таблетками

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Двух одноклассниц 12 лет госпитализировали в больницу с признаками медикаментозного отравления. В ходе разбирательства выяснилось, что одна из шестиклассниц после ссоры с другом решилась на опрометчивый поступок.

Девочка принесла в школу горсть таблеток, пишет novostipmr.com. Медикаменты она приняла вместе с подругой, которая решила её морально поддержать. На уроке девочкам стало плохо, у одной из них резко упало давление. Скорая помощь привезла детей в больницу.

Жизни девочек вне опасности. Сейчас они ещё находятся под наблюдением врачей. Обстоятельства инцидента выясняются.