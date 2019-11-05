Нерадивый сын чуть не спалил квартиру матери, забыв потушить сигарету (ФОТО)

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В многоэтажке на улице Федько в Тирасполе произошёл пожар. В это время в квартире на пятом этаже находилась 68-летняя хозяйка. Она попыталась залить огонь на кухне водой, но не сумела. Только обожгла руки и лицо. Врачи оказали пострадавшей необходимую помощь. От госпитализации женщина отказалась.

Два пожарных расчета в течение десяти минут ликвидировали возгорание. Повреждена сама кухня, окно и бытовые приборы. Матрасы, лежавшие на полу, сгорели полностью.

Специалисты следов короткого замыкания в помещении не обнаружили. Они выяснили, что к пожару привела неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения. Со слов владелицы жилья, незадолго до ЧП домой вернулся её изрядно выпивший 43-летний сын. Он покурил на кухне и ушёл в магазин. Вскоре и случилось несчастье.

Материальный ущерб устанавливается. Разбирательство продолжается, пишет mvdpmr.org.