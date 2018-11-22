Нерадивый сосед украл ценный инструмент у жительницы Рыбницы

С заявлением в милицию обратилась 56-летняя жительница села Воронково. Она рассказала, что в конце октября из летней кухни, расположенной на территории её домовладения, был похищен электродвигатель от циркулярного станка по дереву. Сумма материального ущерба составила 1650 рублей ПМР.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении кражи. Им оказался 21-летний ранее судимый односельчанин потерпевшей. Похищенный двигатель он сдал в пункт приёма металлолома в городе Рыбница.

Возбуждено уголовное дело по ст. 154 УК ПМР «Кража». Проверяется причастность иных лиц к совершению данного преступления.