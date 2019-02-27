Нерадивый квартирант едва не поджег дом хозяйки жилья, не желая платить за его аренду

Нерадивый квартирант едва не поджег дом хозяйки жилья, не желая платить за его аренду

В УВД города Бендеры обратилась пенсионерка с заявлением о том, что её дом хотят сжечь. Угрозы 57-летняя женщина восприняла буквально.

Как выяснили милиционеры, угрожал 48-летний квартиросъёмщик. Мужчина с супругой и полуторагодовалым ребёнком проживает в квартире, принадлежащей заявительнице. Официально он нигде не работает. В последнее время глава семейства стал выпивать, пишет пресс-служба МВД ПМР.

Когда хозяйка жилья решила поднять плату, разразился скандал. Находясь дома у пожилой женщины, квартирант взял 6-литровую канистру с соляркой и угрожал сжечь её домовладение.

По данному факту проводится проверка.

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