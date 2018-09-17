Нерадивые воры взломали дверь банка в Гагаузии, но побоялись зайти внутрь

Попытка неизвестных проникнуть в офис одного из коммерческих банков в Казаклии не увенчалась успехом.

Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 сентября. Как пишет gagauzinfo.md, взломанную дверь утром 14 сентября обнаружил сотрудник банка, о чем сообщил в правоохранительные органы. В результате проведения оперативных мероприятий, сотрудники правоохранительных органов выявили, что злоумышленники внутрь банка не проникли. Обстоятельства происшествия расследуются.