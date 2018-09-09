Нерадивого охотника задержали на молдавской границе

На берегу реки Манта пограничники обнаружили мужчину, который охотился за дикими утками. Несмотря на то, что сезон охоты открыт, задержанный не подчинился законным условиям о разрешенных для охоты днях, у него не было необходимого разрешения и он намеренно нарушил режим пограничной зоны.

Инцидент произошел 7 сентября. Задержанным оказался 37-летний житель села Манта. У него было ружье модели MŢ-21 и 10 патронов калибра 12 мм. Несмотря на то, что он признал, что находился в этой зоне с целью охоты, разрешительных документов предоставить не смог. До задержания ему удалось подстрелить дикую утку.

Охотничье ружье и патроны были изъяты как доказательства. В настоящее время продолжаются расследования.

В то же время за нарушение режима границы мужчина был оштрафован на 12 условных единиц, согласно законодательству нашей страны.