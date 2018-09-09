Нерадивого охотника задержали на молдавской границе

Нерадивого охотника задержали на молдавской границе

На берегу реки Манта пограничники обнаружили мужчину, который охотился за дикими утками. Несмотря на то, что сезон охоты открыт, задержанный не подчинился законным условиям о разрешенных для охоты днях, у него не было необходимого разрешения и он намеренно нарушил режим пограничной зоны. 

Инцидент произошел 7 сентября. Задержанным оказался 37-летний житель села Манта. У него было ружье модели MŢ-21 и 10 патронов калибра 12 мм. Несмотря на то, что он признал, что находился в этой зоне с целью охоты, разрешительных документов предоставить не смог. До задержания ему удалось подстрелить дикую утку.

Охотничье ружье и патроны были изъяты как доказательства. В настоящее время продолжаются расследования.

В то же время за нарушение режима границы мужчина был оштрафован на 12 условных единиц, согласно законодательству нашей страны.

 

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