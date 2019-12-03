Нерадивого охотника с чужим ружьём задержали вблизи границы

Нерадивого охотника с чужим ружьём задержали вблизи границы

Пограничники задержали 34-летнего мужчину за нарушение режима пограничной зоны. Инцидент был зарегистрирован 2 декабря в приграничной зоне Брынза.

Сотрудники Пограничной полиции, находившиеся на участке Вэлень-Фрумушика, услышали два выстрела. Вскоре они заметили транспортное средство Ford Transit с румынскими номерными знаками, которое направлялось к селу Вэлень.

Машину удалось остановить у въезда в село. После проверки в транспортном средстве было обнаружено охотничье ружьё, 12 охотничьих патронов и тушка убитого фазана. Водитель сообщил, что у него нет документов, разрешающих доступ в пограничную зону, а ружьё он одолжил у знакомого.

Оружие и патроны были изъяты. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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