Нерадивая мать, узнав о совершении ее детьми кражи, тоже пошла “на дело” с 8-летним сыном

Вопиющий случай произошел в минувшие выходные в одном из населенных пунктов Рыбницкого района.

Вечером 18 апреля в пустующую квартиру 75-летней женщины, находящейся в доме престарелых, проникли неизвестные и похитили продукты. О краже в милицию сообщила соседка хозяйки квартиры, по ее просьбе присматривавшая за квартирой.

Вскоре по подозрению в совершении кражи были задержаны трое детей в возрасте от 8 до 10 лет, а также 29-летняя женщина, являющаяся матерью двоих из этих детей.

– Как выяснилось, первыми в чужом жилье побывали 10-летняя девочка, её младший брат и одноклассник. Мать несовершеннолетней, узнав, откуда продукты, решила сама наведаться в пустующее жильё, дабы прихватить ещё. Дорогу ей указал 8-летний сын, – сообщили в МВД Приднестровья.

Женщина задержана. Помимо уголовной ответственности за совершение кражи, ей предстоит ответить и за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.