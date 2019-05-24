Нерадивая мать наказала сына за плохие оценки шнуром от телефона

Нерадивая мать наказала сына за плохие оценки шнуром от телефона

В управление внутренних дел обратились педагоги одной из школ Тирасполя. Классный руководитель заметила у ученика гематомы на лице.

После расспросов инспекторам по делам несовершеннолетних удалось выяснить, что накануне вечером мать причинила телесные повреждения 9-летнему ребёнку. Таким способом она наказывала мальчика за плохие оценки. С помощью шнура от зарядного устройства телефона она пыталась привить сыну тягу к знаниям, пишет mvdpmr.org.

Ребёнка обследовали врачи и оказали ему необходимую медицинскую помощь. В отношении нерадивой матери рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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