Неработающие женщины смогут рассчитывать на выплату материнского пособия

Регламент об условиях определения, способа расчета и выплаты пособий по нетрудоспособности может быть изменен.

Проект решения по этому вопросу будет рассмотрен на заседании правительства завтра, 4 октября. Предлагаемая поправка касается выплаты пособий по уходу за ребенком неработающей матери, пишет bizlaw.md.

Если поправка будет одобрена, то женщина, находящаяся на попечении застрахованного супруга, получит право на материнское пособие, при условии, что во время предоставления такого отпуска она официально не трудоустроена.

Изменения были предложены после того, как в феврале Конституционный суд объявил неконституционным лишение материнского пособия женщин, которые уволились во время беременности.

Согласно проекту решения, расходы на выплату материнского пособия женщинам, находящимся на попечении застрахованного супруга, составляют примерно 48,8 млн. леев.