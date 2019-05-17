Непроницаемая ширма безразличия

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Почему в мировом информационном пространстве мало места для Молдовы?

Наша маленькая страна, погрязшая в политическом кризисе, коррупции и скатившаяся в омут социальной несправедливости, в лице правительственных чиновников пытается доказать, что она из себя что-то представляет. На самом деле нужно иметь смелость признать, что мы уже давно мало кому интересны.

Несвобода выбора

Если бы мы больше знали о мире, мир бы больше знал о нас. По крайней мере, на это хотелось бы надеяться. О том, что происходит за границами нашего государства, мы знаем ровно столько, сколько позволяет нам власть. Вспомним, что более года назад в Молдове вступил в силу Закон о борьбе с иностранной пропагандой, который был утверждён спикером Андрианом Канду с разрешения Конституционного суда. Запрет касается информационных, аналитических и военных передач телеканалов, ретранслируемых государствами, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. И хоть закон был отклонён президентом Игорем Додоном, он всё-таки вступил в силу. По понятным причинам под запрет попали только российские СМИ.

Вместе с тем большинство жителей стран СНГ спокойно смотрят разноплановое телевидение многих стран. К примеру, в Армении функционирует и государственное телевидение, отражающее мнение власти, и оппозиционные каналы, владельцы которых могут иметь свою точку зрения. При этом информация любого происхождения цензуре не подвергается. Хотелось бы узнать, что из этого информационного потока перепадает России и есть ли в нём какое-то место для Молдовы?

– Разнообразие телевизионных каналов позволяет нам делать свои выводы. Но объективности ради хочу сказать, что молодые люди редко смотрят российские каналы, – уточняет преподаватель истории СССР в Армянском государственном педагогическом университете Гайк Григорян. – Они отдают предпочтение американским боевикам и мультфильмам. Таким образом, у них развивается западное мышление и антироссийское настроение. Мы наблюдаем яркий пример агитации через телевидение. Но кто хочет знать больше о какой-то стране, использует личные связи через социальные сети. О Молдове мы знаем очень мало. Если бы у меня в социальных сетях не было друга из Молдовы, я бы мало что знал о вашей стране.

Аналогичная ситуация с доступом к информации складывается и в Киргизии, однако выбор канала больше зависит от языка вещания.

– Российские каналы не смотрят люди, которые не владеют русским языком, – а таких становится всё больше, особенно в сёлах, – говорит кандидат исторических наук Виктория Плоских. – Но в целом в обществе наблюдается раскол между симпатиями к России и США. Молодёжь больше настроена на то, чтобы уехать в Америку или в Европу. И конечно же, на этом фоне в Киргизии почти ничего не знают о современной Молдове.

«Если раньше считалось, что СССР отгородился от мира железным занавесом, то сейчас Европа навесила непроницаемую ширму безразличия».

Сплошной негатив

В странах бывшей советской Прибалтики упомянутая выше конвенция не является поводом для запрета показа российских каналов. Хотя, к примеру в Литве, некоторые каналы всё же периодически наказывают за «недостойное» поведение временным запретом на трансляцию.

– Если говорить об официальной информации о России, то в большинстве своём она будет негативной, – считает председатель Ассоциации учителей русских школ, заместитель председателя Координационного совета российских соотечественников Литвы Элла Канайте. – В Литве ещё в 1989 году был принят Закон о национальных меньшинствах, создан Департамент национальных меньшинств, а при нём Совет, в который входят около 150 национальностей. Румынская и молдавская общины объединены, и о том, что происходит в Молдове, мы узнаём через них. Но в целом жители Литвы не знают, что происходит в других маленьких странах, даже таких, которые ведут антироссийскую пропаганду. Литва больше сотрудничает со странами Балтии, с Польшей и с Украиной. Молдова выпадает из этого списка.

О негативном окрасе информации говорит и сотрудник Sputnik-Эстония Ирина Барсегян. По её мнению, информационное агентство Sputnik, одно из редких СМИ, занимающихся корректировкой имиджа России в европейском поле. При этом о Молдове, если это не молдавский информационный ресурс, найти информацию сложно. Молдова занимает незначительное место и вызывает небольшой интерес.

– Как правило, о событиях, происходящих за рубежом, сообщают тогда, когда они со знаком минус, – утверждает Ирина Барсегян. – События культурного масштаба со знаком плюс просто не обсуждаются. Я считаю, что минус современной журналистики определяется тем, что она освещает только негативные события, полагая, что публике интересно именно это.

По большому счёту людям не всегда интересно знать, что происходит в других странах. В странах Балтии существуют свои социально-экономические проблемы, и государства пытаются отвлечь людей от них какой-то русофобской тематикой. Собственно то же самое происходит и в Молдове. Процент негативной информации увеличивается с каждым годом, и эта тенденция настораживает и обескураживает. И если подобное происходит, значит это кому-то выгодно. Человечество, живущее в негативе, становится взрывоопасным.

На грани сенсации

Однако в мире информации случаются и позитивные явления. К примеру, Греция, несмотря на то что находится в ЕС и НАТО, очень положительно относится к России. На вопрос «Кто из иностранных лидеров является самым популярным?», 75% греков назвали президента РФ Владимира Путина. Пианист и педагог из Греции Валерий Исмагилов уверен, что правительство может занимать какую угодно позицию, но сам народ с симпатией и теплом относится ко всем носителям русского языка.

– На греческом телевидении о России либо ничего не говорят, либо говорят нейтрально, но почти никогда – плохо. Мы свободно смотрим российские каналы, – утверждает Валерий Исмагилов. – О Молдове греки знают мало, в большинстве случаев это криминальная информация, но может появиться сообщение, к примеру, об остром политическом кризисе. То есть то, что на грани сенсации. Недавно у нас на информационном поле появился Sputnik-Греция на греческом языке, где освещаются практически все события и могут появляться и новости о Молдове.

Именно российское информационное поле может стать связующим звеном между людьми разных стран, в частности нас могут объединять общие культурные события. Но Молдова всё чаще из этого поля выпадает. О нас знают мало, наши проблемы мало кого волнуют, а мы делаем всё, чтобы создать свой внутренний информационный вакуум. Что может знать о Молдове мир, если мы сами не можем разобраться, что же на самом деле происходит в нашей маленькой стране?

Масштабы не те

Мнение Сальгадо

– Швеция очень сдержано высказывается о России. Но если такие высказывания и звучат, то чаще они негативные. При этом шведы – великие манипуляторы словом, умеющие вуалировать свои мысли. Часто прибегают к аллегориям, избегают конфликтных ситуаций. Поэтому я очень мало знаю о России из шведских информационных источников. В Швеции два государственных телеканала, остальные – частично частные или частные, но выступающие на стороне власти. Они проповедуют свои взгляды и ценности.

Россия, бывшие страны СНГ далеки от шведов по мировозрению и ментальности. Шведы не знают и, по всей видимости, не желают знать о развитии и культуре этих стран. Скажем так, они далеко не всё знают даже о своей культуре. Знания не поощряются: чем меньше будет знать человек, тем проще государству. Хотя при этом Швеция очень самодостаточная страна, с высоким уровнем жизни.

О таких маленьких странах, как Молдова, шведские СМИ не говорят, а если попадают какие-то события, то, как правило, они связаны с криминалом. По мнению провластных СМИ, в Восточной Европе, к которой относятся многие бывшие советские республики, не может быть ничего хорошего. И тем более эти страны, включая Украину и Молдову, по их мнению, не могут стать частью Европейского Союза.

Редкие граждане Швеции узнают новости о вашей стране при помощи интернет-ресурсов, хотя и эту информацию нужно фильтровать. Это уже вопрос внутреннего воспитания. Я знаю, что в России и в Молдове живут интересные, интеллектуальные и образованные люди, но об этом знают далеко не все. Самое печальное, что и не хотят знать. Если раньше считалось, что СССР отгородился от мира железным занавесом, то сейчас Европа навесила непроницаемую ширму безразличия.

Хорхе Сальгадо, театральный режиссёр, Швеция

Наталья Устюгова