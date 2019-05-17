Непроницаемая ширма безразличия

Непроницаемая ширма безразличия

Почему в мировом информационном пространстве мало места для Молдовы?

Наша маленькая страна, погрязшая в политическом кризисе, коррупции и скатившаяся в омут социальной несправедливости, в лице правительственных чиновников пытается доказать, что она из себя что-то представляет. На самом деле нужно иметь смелость признать, что мы уже давно мало кому интересны.

 

Несвобода выбора

Если бы мы больше знали о мире, мир бы больше знал о нас. По крайней мере, на это хотелось бы надеяться. О том, что происходит за границами нашего государства, мы знаем ровно столько, сколько позволяет нам власть. Вспомним, что более года назад в Молдове вступил в силу Закон о борьбе с иностранной пропагандой, который был утверждён спикером Андрианом Канду с разрешения Конституционного суда. Запрет касается информационных, аналитических и военных передач телеканалов, ретранслируемых государствами, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. И хоть закон был отклонён президентом Игорем Додоном, он всё-таки вступил в силу. По понятным причинам под запрет попали только российские СМИ.

Вместе с тем большинство жителей стран СНГ спокойно смотрят разноплановое телевидение многих стран. К примеру, в Армении функционирует и государственное телевидение, отражающее мнение власти, и оппозиционные каналы, владельцы которых могут иметь свою точку зрения. При этом информация любого происхождения цензуре не подвергается. Хотелось бы узнать, что из этого информационного потока перепадает России и есть ли в нём какое-то место для Молдовы?

– Разнообразие телевизионных каналов позволяет нам делать свои выводы. Но объективности ради хочу сказать, что молодые люди редко смотрят российские каналы, – уточняет преподаватель истории СССР в Армянском государственном педагогическом университете Гайк Григорян. – Они отдают предпочтение американским боевикам и мультфильмам. Таким образом, у них развивается западное мышление и антироссийское настроение. Мы наблюдаем яркий пример агитации через телевидение. Но кто хочет знать больше о какой-то стране, использует личные связи через социальные сети. О Молдове мы знаем очень мало. Если бы у меня в социальных сетях не было друга из Молдовы, я бы мало что знал о вашей стране.

Аналогичная ситуация с доступом к информации складывается и в Киргизии, однако выбор канала больше зависит от языка вещания.

– Российские каналы не смотрят люди, которые не владеют русским языком, – а таких становится всё больше, особенно в сёлах, – говорит кандидат исторических наук Виктория Плоских. – Но в целом в обществе наблюдается раскол между симпатиями к России и США. Молодёжь больше настроена на то, чтобы уехать в Америку или в Европу. И конечно же, на этом фоне в Киргизии почти ничего не знают о современной Молдове.

«Если раньше считалось, что СССР отгородился от мира железным занавесом, то сейчас Европа навесила непроницаемую ширму безразличия».

Сплошной негатив

В странах бывшей советской Прибалтики упомянутая выше конвенция не является поводом для запрета показа российских каналов. Хотя, к примеру в Литве, некоторые каналы всё же периодически наказывают за «недостойное» поведение временным запретом на трансляцию.

– Если говорить об официальной информации о России, то в большинстве своём она будет негативной, – считает председатель Ассоциации учителей русских школ, заместитель председателя Координационного совета российских соотечественников Литвы Элла Канайте. – В Литве ещё в 1989 году был принят Закон о национальных меньшинствах, создан Департамент национальных меньшинств, а при нём Совет, в который входят около 150 национальностей. Румынская и молдавская общины объединены, и о том, что происходит в Молдове, мы узнаём через них. Но в целом жители Литвы не знают, что происходит в других маленьких странах, даже таких, которые ведут антироссийскую пропаганду. Литва больше сотрудничает со странами Балтии, с Польшей и с Украиной. Молдова выпадает из этого списка.

О негативном окрасе информации говорит и сотрудник Sputnik-Эстония Ирина Барсегян. По её мнению, информационное агентство Sputnik, одно из редких СМИ, занимающихся корректировкой имиджа России в европейском поле. При этом о Молдове, если это не молдавский информационный ресурс, найти информацию сложно. Молдова занимает незначительное место и вызывает небольшой интерес.

– Как правило, о событиях, происходящих за рубежом, сообщают тогда, когда они со знаком минус, – утверждает Ирина Барсегян. – События культурного масштаба со знаком плюс просто не обсуждаются. Я считаю, что минус современной журналистики определяется тем, что она освещает только негативные события, полагая, что публике интересно именно это.

По большому счёту людям не всегда интересно знать, что происходит в других странах. В странах Балтии существуют свои социально-экономические проблемы, и государства пытаются отвлечь людей от них какой-то русофобской тематикой. Собственно то же самое происходит и в Молдове. Процент негативной информации увеличивается с каждым годом, и эта тенденция настораживает и обескураживает. И если подобное происходит, значит это кому-то выгодно. Человечество, живущее в негативе, становится взрывоопасным.

 

На грани сенсации

Однако в мире информации случаются и позитивные явления. К примеру, Греция, несмотря на то что находится в ЕС и НАТО, очень положительно относится к России. На вопрос «Кто из иностранных лидеров является самым популярным?», 75% греков назвали президента РФ Владимира Путина. Пианист и педагог из Греции Валерий Исмагилов уверен, что правительство может занимать какую угодно позицию, но сам народ с симпатией и теплом относится ко всем носителям русского языка.

– На греческом телевидении о России либо ничего не говорят, либо говорят нейтрально, но почти никогда – плохо. Мы свободно смотрим российские каналы, – утверждает Валерий Исмагилов. – О Молдове греки знают мало, в большинстве случаев это криминальная информация, но может появиться сообщение, к примеру, об остром политическом кризисе. То есть то, что на грани сенсации. Недавно у нас на информационном поле появился Sputnik-Греция на греческом языке, где освещаются практически все события и могут появляться и новости о Молдове.

Именно российское информационное поле может стать связующим звеном между людьми разных стран, в частности нас могут объединять общие культурные события. Но Молдова всё чаще из этого поля выпадает. О нас знают мало, наши проблемы мало кого волнуют, а мы делаем всё, чтобы создать свой внутренний информационный вакуум. Что может знать о Молдове мир, если мы сами не можем разобраться, что же на самом деле происходит в нашей маленькой стране?

 

Масштабы не те

Мнение Сальгадо

– Швеция очень сдержано высказывается о России. Но если такие высказывания и звучат, то чаще они негативные. При этом шведы – великие манипуляторы словом, умеющие вуалировать свои мысли. Часто прибегают к аллегориям, избегают конфликтных ситуаций. Поэтому я очень мало знаю о России из шведских информационных источников. В Швеции два государственных телеканала, остальные – частично частные или частные, но выступающие на стороне власти. Они проповедуют свои взгляды и ценности.

Россия, бывшие страны СНГ далеки от шведов по мировозрению и ментальности. Шведы не знают и, по всей видимости, не желают знать о развитии и культуре этих стран. Скажем так, они далеко не всё знают даже о своей культуре. Знания не поощряются: чем меньше будет знать человек, тем проще государству. Хотя при этом Швеция очень самодостаточная страна, с высоким уровнем жизни.

О таких маленьких странах, как Молдова, шведские СМИ не говорят, а если попадают какие-то события, то, как правило, они связаны с криминалом. По мнению провластных СМИ, в Восточной Европе, к которой относятся многие бывшие советские республики, не может быть ничего хорошего. И тем более эти страны, включая Украину и Молдову, по их мнению, не могут стать частью Европейского Союза.

Редкие граждане Швеции узнают новости о вашей стране при помощи интернет-ресурсов, хотя и эту информацию нужно фильтровать. Это уже вопрос внутреннего воспитания. Я знаю, что в России и в Молдове живут интересные, интеллектуальные и образованные люди, но об этом знают далеко не все. Самое печальное, что и не хотят знать. Если раньше считалось, что СССР отгородился от мира железным занавесом, то сейчас Европа навесила непроницаемую ширму безразличия.

Хорхе Сальгадо, театральный режиссёр, Швеция

Наталья Устюгова

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md