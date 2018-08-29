Неприметные герои

О людях, которые в трудную минуту пришли на помощь ближним

В наше прагматичное время, когда материальные блага порой затмевают духовные ценности, разговоры о героизме многим кажутся неуместными. Но жизнь часто ставит нас перед выбором: отозваться на крик о помощи, заметить чужую боль, слёзы или пройти мимо, сделать вид, что это тебя не касается. И тогда люди, в которых нет ничего особенного, вдруг совершают поступки высокой пробы. Газета «АиФ в Молдове» собрала несколько историй о поддержке, сострадании и самопожертвовании наших сограждан, которые свои деяния считают обычными, а мы – геройскими.

Не думали о себе

Радует, когда благородные поступки совершают простые люди, – значит родители их правильно воспитали. В числе таких и продавщица кишинёвского Центрального рынка Антонина Таношина, обнаружившая как-то на холодильнике пакет с 20 тыс. леев, который не присвоила себе, а отнесла в отделение полиции. Владельцем пропажи оказался 64-летний кишинёвец, копивший деньги на операцию…

Житель села Суклея Слободзейского района Олег Иванов спас в Тирасполе 9-летнего мальчика, который, возвращаясь с тренировки, подвергся нападению двух собак бойцовской породы. Оказавшийся в этот момент рядом Олег Иванов отпугнул псов и отвёз пострадавшего в приёмное отделение больницы.

14-летний ученик бендерского лицея им. Александру чел Бун Даниил Нистор бросился на помощь тонущему в озере ребёнку. Юный спасатель не стушевал даже тогда, когда утопающий инстинктивно схватился за него и потянул под воду. Даниилу удалось выплыть и спасти мальчика. Второй раз он спас тонущего 41-летнего мужчину. За эти подвиги Даниил был награждён медалью «За отвагу».

Взять огонь на себя

Начальнику смены дежурной службы пожаротушения старшему лейтенанту Дану Грицко 27 лет, 8 из них он – в пожарной охране. Специфика службы Дана состоит в руководстве тушением пожаров повышенной сложности, где со стихией вступают в схватку экипажи из двух и более пожарных машин. От умелого руководства зависит исход боя с огнём, в котором трудно предусмотреть очередной ход противника. Дан Грицко говорит, что стремится перенять опыт своих старших товарищей.

– Помню все сложные пожары, в которых участвовал, – рассказывает Дан. – Первый случился в Бельцах, откуда я родом. Загорелся склад с одеждой. Пожарная нагрузка была огромной. Люди часто думают, что достаточно приехать на пожар на красной машине – и всё под контролем. Но это не так. Мы эвакуировали людей, занялись тушением. Первая цистерна воды закончилась очень быстро. Нужно было организовать непрерывную подачу воды, но выяснилось, что рядом отсутствуют какие-либо источники воды. Это было серьёзное испытание, но мы справились!

Тяжёлая миссия

Капитан Дмитрий Карасик – глава службы SMURD. В его подчинении 83 парамедика, которые возвращают домой граждан Молдовы, попавших в аварию за рубежом. Один из последних тяжёлых случаев – ДТП в Калуге, откуда доктору Карасику пришлось сопровождать пострадавших в Молдову. И это не первая международная миссия, в которой участвует глава службы.

В течение полутора суток он в купейном вагоне ухаживал за ранеными.

– Тяжело было чисто психологически, – рассказывает Дмитрий, – боль каждого пострадавшего пропускаешь через себя, а тут сразу четверо. Ребята страдали от серьёзных травм нижних конечностей. Приходилось делать обезболивающие уколы, перевязки.

Чтобы быть в курсе инноваций, не терять квалификацию врача скорой помощи, Дмитрий Карасик регулярно проходит стажировку в разных областях медицины. И с разрешения руководства, если не задействован на службе, он в выходные дни дежурит на скорой.

Особый спасатель

Специалист психологической службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД РМ Марьяна Жакот – особый спасатель. Она помогает пострадавшим в ДТП, на пожаре справиться с шоком, болью, утратой, оказывает психологическую помощь спасателям и пожарным, работающим в экстремальных условиях.

– В нашей команде трудятся женщины, для которых работа в ЧС достаточно тяжёлая, – говорит руководитель психологической службы ГИЧС Диана Ботнарюк. – Чтобы с ней справляться, нужно очень любить своё дело и видеть в нём личностный смысл. Марьяна – именно такой специалист.

Первую экстренную психологическую помощь Жакот пришлось оказывать родителям, чей единственный сын, пожарный, погиб в Теленештах при ликвидации огня, и психолог со своей задачей справилась. Один из последних вызовов – психологическая помощь пострадавшим в Калуге. По словам коллег, Марьяна, обладая особой наблюдательностью, порой может сделать неожиданное, но правильное заключение. Во время общения с пострадавшими психолог заметила, что они испытывают вину перед родственниками погибших за то, что остались в живых. Никто об этом не говорил вслух, но Марьяна по каким-то незначительным деталям поняла это и постаралась помочь людям избавиться от ложного чувства вины, успокоить и подбодрить. Чтобы они сумели мобилизовать душевные силы для борьбы за скорейшее выздоровление.

Ещё у Марьяны молниеносная реакция в критических ситуациях. Ехала она как-то в троллейбусе, битком набитом пассажирами. Было жарко и душно. Стоявшей неподалёку от Марьяны женщине стало плохо – она теряла сознание. Пока кто-то сообразил помочь, сотрудница ГИЧС поддержала женщину, дала ей воды. Пострадавшей уступили место, и пассажирка пришла в себя.

Злодея скрутили

Крик старший прапорщик Восточного регионального управления Пограничной полиции участка Леушены-2 Денис Чеботарь услышал поздним осенним вечером в селе Валя Пержей, где он тогда жил с семьёй. Вдруг во дворе залаяла собака. Денис вышел во двор и услышал плач. Пограничник, не раздумывая, схватил фонарик и выбежал на тёмную улицу. В нескольких метрах от себя увидел плачущую девушку в разорванной одежде и метнувшуюся тень насильника.

Догоняя преступника, Денис наткнулся на куртку, которую тот скинул на бегу, чтобы она не мешала. «Если не поймаю, то по куртке его найдём», – мелькнула у Дениса мысль, и он продолжил погоню. Добежав до зарослей кустарника, Чеботарь выключил фонарик и затаил дыхание. Тишина стояла гробовая. И вдруг совсем рядом хрустнула ветка. Денис резко включил фонарик и оказался нос к носу с преступником.

Хотя мужчина был крупнее, пограничник скрутил ему руки и сел верхом. По воле случая мимо проезжала машина участкового. Задержанным оказался 38-летний преступник, уже отбывавший тюремный срок за изнасилование.

Зоркий пограничник

Старший лейтенант Восточного регионального управления пограничной полиции участка Троицкое Сергей Телешко отдыхал с друзьями на озере возле Чимишлии. По привычке осматривая берег, Сергей заметил что-то подозрительное в поведении купающихся неподалёку ребят. Через несколько мгновений он был возле них. Двое ребят тонули, а третий звал на помощь. Пока Сергей спасал мальчика, девочка уже скрылась под водой. Телешко пришлось нырять несколько раз, пока он её нашёл. Вытащив ребёнка на берег, Сергей стал делать искусственное дыхание. Когда девочка подала первые признаки жизни, вернулись родители, которые, оставив детей без присмотра, отправились кататься на катамаране…

Бдительный Макс

В прошлом году сотрудникам службы патрулирования Мариану Гратий и Виктору Бырка были вручены медали за спасение утопающего. Без награды остался третий участник спасательной акции – служебный пёс по кличке Макс.

Именно он во время патрулирования полицейскими парка Валя Морилор, где в тот день проходил праздник, почуял неладное. Макс стал лаять и рваться к озеру. Оказалось, тонет ребёнок. В считанные минуты сотрудники правопорядка вытащили мальчика на берег. А родители не заметили исчезновение 9-летнего сына. Не будь на месте Макса, трагедии было не избежать.

Служебный пёс оказался настоящим героем. Обученный заниматься поимкой преступников, он тем не менее среагировал на тонущего ребёнка. Макс (порода бельгийская овчарка малинуа)состоит на службе в органах почти два года. Попал в полицию щенком. Кинологи вырастили и подготовили четвероного коллегу к службе, которую он несёт очень ответственно. Без оглядки на усталость.

Подготовила Татьяна СОЛОВЬЁВА