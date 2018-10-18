Неприятный сюрприз от производителя: жительница Кишинёва нашла в булочке гайку (ФОТО)

Жительница столицы купила булочки от известного молдавского производителя. Однако не успела она насладиться их вкусом, как нашла в сдобе настоящую гайку.

Об этом неприятном опыте Татьяна Каримова рассказала в группе социальной сети Black List Chisinau. За своё испорченное настроение жительница столицы заплатила чуть больше 25 леев.

– Купила, как мне казалось, съедобные вкусняшки, а тут не все так просто… Очень возмущена! – написала женщина.

Пользователи интернета поглумились над ситуацией и посоветовали девушке обратиться с жалобой к производителю или в Агентство по защите прав потребителей.

– “Это вкусняшка с сюрпризом внутри. Акция под названием “Собери конструктор”, “Не ржавая, слава Богу”, “А вы представляете сколько этот болт весит? Вас еще и на весах надули. Шутка, конечно, но это жесть. А если бы, не дай Бог, проглотили? Смело в суд”, – пишут интернет пользователи.