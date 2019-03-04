Неприятный сюрприз обнаружила жительница Кишинёва в рыбе, купленной на Центральном рынке (ВИДЕО)

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Жительница столицы купила на рынке замороженную рыбу, но, разморозив её, нашла неприятный сюрприз в виде червей.

Женщина отправила видео в редакцию ProTv, в котором показывает, какую «живность» обнаружила в купленной рыбе. По словам женщины, на рынке рыба ей показалась хорошей, но вернувшись домой и разморозив её, она обнаружила червей.

Директор рынка Октавиан Бивол сказал, что рыба могла быть приобретена там, но отметил, что не может знать, откуда именно, так как в помещении много мест, где продаётся рыба, а некоторые из них – частные. Кроме этого, он отметил, что существуют определенные виды рыб, для которых санитарными нормами допущено наличие определенного количества некоторых типов гельминтов.

По словам покупательницы, она отправилась на рынок, чтобы вернуть товар, продавцы принесли ей свои извинения и вернули деньги.