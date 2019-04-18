Неприятный сюрприз: на Рышкановке неизвестные разбили стёкла в 5 машинах (ФОТО)

Неприятный сюрприз: на Рышкановке неизвестные разбили стёкла в 5 машинах (ФОТО)

Пять автомобилей, припаркованных на улице А. Дога на Рышкановке, остались без стёкол. По словам пресс-офицера столичной полиции Натальи Стати, неизвестные только разбили стёкла, однако ничего не украли.

Информация о случившемся в полицию поступила сегодня утром, пишет unimedia.info. На месте было установлено, что из повреждённых авто ничего не было украдено.

Обстоятельства инцидента выясняются. Полиция принимает меры для установления личности хулиганов.

Фото: Город без маршруток/Octavic Sirbu

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