Неприятный сюрприз для двух столичных водителей: воры взломали и обчистили их машины (ФОТО)

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Утром автовладельцы обнаружили, что злоумышленники разбили окна их автомобилей и забрали оттуда всё самое ценное.

Инцидент произошёл в ночь на 29 мая на улице Куза-Водэ столичного сектора Ботаника. По словам одного из пострадавших, воры разбили окна и украли из одного автомагнитофон и усилитель, а из второго – дорогую вещь, но какую именно водитель отказался пояснять.

Автовладельцы сообщили об этом в полицию. Органам правопорядка предстоит выяснить все обстоятельства преступления.