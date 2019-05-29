Неприятный сюрприз для двух столичных водителей: воры взломали и обчистили их машины (ФОТО)

Неприятный сюрприз для двух столичных водителей: воры взломали и обчистили их машины (ФОТО)

Утром автовладельцы обнаружили, что злоумышленники разбили окна их автомобилей и забрали оттуда всё самое ценное.

Инцидент произошёл в ночь на 29 мая на улице Куза-Водэ столичного сектора Ботаника. По словам одного из пострадавших, воры разбили окна и украли из одного автомагнитофон и усилитель, а из второго – дорогую вещь, но какую именно водитель отказался пояснять.

Автовладельцы сообщили об этом в полицию. Органам правопорядка предстоит выяснить все обстоятельства преступления.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md