Неприятное соседство: житель столицы держит на лестничной площадке собаку (ФОТО)

Один из жильцов дома на Чеканах разозлил соседей тем, что решил приютить уличного пса и поселить его прямо на лестничной площадке.

По словам соседки, сердобольный мужчина установил для животного на лестничной площадке конуру и постелил одеяло, чтобы псу было комфортно.

Женщина сообщила в редакцию protv.md, что по утрам её ребенок боится пройти по коридору мимо собаки, когда идёт в школу. Она также говорила с хозяином пса, на что тот ответил, что животное не агрессивно, а значит, нет причин его бояться.

В нашем доме кто-то из соседей поселил собаку в коридоре. Мой ребёнок-школьник боится выходить из дома, но хозяин собаки и не думает решать проблему. Что будет, если все решат держать собак в коридоре? — написала отчаявшаяся женщина.

Детали этого инцидента выясняются.