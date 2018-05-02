Неправильно припаркованные автомобили будет эвакуировать Служба охраны МВД, а не частные компании (ВИДЕО)

Это предполагает положение, которое в настоящее время находится в разработке, но может вступить в силу уже к концу года.

Таким образом, документ предусматривает, что в случае, когда автомобиль находится в неположенном месте, его эвакуирует Служба безопасности МВД, а не частные фирмы, как говорилось ранее, передаёт protv.md. Далее транспортное средство отправляют на штрафстоянку, а водитель, забирая автомобиль, оплачивает штраф, стоимость эвакуации, а также каждый час нахождения на штрафплощадке.

По словам юриста Нацинспектората полиции Вячеслава Сырбу, если сотрудник МВД не находит на месте владельца неправильно припаркованного авто, то он оформляет протокол. Далее водителя информируют о местонахождении автомобиля, или он сам узнаёт об этом, позвонив в полицию.

Специалист отметил, что если водитель успеет доехать до штрафстоянки до помещения его автомобиля туда, то он оплатит только штраф за неправильную парковку и услуги эвакуатора. А в случае, если владелец автомобиля обнаружит свой транспорт уже поднятым эвакуатором, то ему придётся отправляться на площадку следом за ним.

Стоит отметить, что услуги эвакуатора по городу будут стоить 250-300 леев. А стоимость оплаты штрафстоянки будет определяться в зависимости от времени, проведённого там. Деньги будут направлены в госбюджет. Однако не все автовладельцы согласны с такой установкой. Многие считают, что в столице необходимо сначала хорошо организовать парковочные места и только после этого прибегать к эвакуации транспортного средства за неправильную парковку.

Также стоит отметить, что закон об эвакуации автомобилей был одобрен ещё в 2009 году, но тогда у НИП не было чётко поставленных установок, поэтому полиции сложно было прибегать к действиям.