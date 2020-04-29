Непотушенный окурок стал причиной пожара

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Инцидент произошёл в селе Незавертайловка Слободзейского района. В частном доме загорелся диван. 80-летние владельцы жилища об инциденте узнали от соседей, которые принялись сбивать огонь подручными средствами.

Вскоре подоспели пожарные из города Днестровска, которые быстро справились с возгоранием.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, дом практически не пострадал, повреждена лишь пластиковая обшивка потолка. Диван сгорел полностью.

Как выяснилось, незадолго до происшествия мужчина курил, остаток сигареты бросил в пепельницу. Однако ветром окурок унесло на постельные принадлежности, которые были на диване.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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