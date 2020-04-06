Непотушенный окурок стал причиной пожара в Тирасполе

Непотушенный окурок стал причиной пожара в Тирасполе

О пожаре на территории частного домовладения по переулку Фрунзе сообщили жители ближайшей многоэтажки. Как выяснилось, в доме проживает 64-летняя пенсионерка. 

Регулярно её навещает племянница и помогает по хозяйству. Убирая во дворе, женщина бросила непотушенный окурок. Он попал в сухую траву. Спустя некоторое время вспыхнула деревянная дровница. Пламя перекинулось на крышу сарая.

В течение 10 минут, пишет пресс-служба МВД Приднестровья, огнеборцы локализовали возгорание. Спустя 40 минут завершили ликвидацию.

Навес с дровами сгорел полностью. Специалисты уберегли жилой дом. Хозяйственная постройка также осталась цела. Частично повреждено лишь деревянное перекрытие сарая.

Разбирательство по факту пожара продолжается.

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