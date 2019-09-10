Непотушенный костер стал причиной пожара в Бендерах

Непотушенный костер стал причиной пожара в Бендерах

Жителей частных домов на улице Песчаной разбудил треск лопающегося шифера. На соседнем участке горел сарай. ЧП произошло в отсутствие хозяев.

Пожарные сбили пламя за 3 минуты, спустя 20 – полностью ликвидировали возгорание. В результате пожара сгорело 10 квадратных метров шиферной кровли хозяйственной постройки.

Предварительная версия ЧП, которую рассматривают специалисты, – неосторожное обращение с огнём. Электричества в здании не было, и следов поджога не обнаружено. Причиной ночного переполоха мог стать непотушенный костёр. Он находился за участком, всего в метре от глинобитного строения.

Виновники пожара, а также материальный ущерб устанавливаются. Разбирательство продолжается, пишет mvdpmr.org.

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