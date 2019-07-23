Непотушенные окурки стали причиной пожара

Непотушенные окурки стали причиной пожара

В селе Красногорка по улице Ленина загорелся жилой дом. На место происшествия прибыли 2 пожарных расчёта из Тирасполя и Бендер.

Для полной ликвидации возгорания площадью 50 квадратных метров огнеборцам понадобилось больше двух часов. Сумма причинённого ущерба составила 10 000 рублей ПМР. Огнём уничтожены холодильник, диван, кресло, телевизор, а также 5 окон, 3 межкомнатные двери, деревянный пол. Стены и потолок помещения покрыты копотью.

Во время ЧП в доме никого не было. Как выяснилось позже, накануне вечером в гостях у 58-летнего хозяина жилья был приятель. Мужчины вместе распивали спиртные напитки, потом продолжили застолье в другом месте.

По предварительному заключению специалистов, причиной пожара стали непотушенные окурки. Разбирательство продолжается.

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