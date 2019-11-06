Непотушенная сигарета унесла жизнь жителя Слободзеи (ФОТО)

Непотушенная сигарета унесла жизнь жителя Слободзеи (ФОТО)

О задымлении в частном домовладении в селе Чобручи Слободзейского района соседи сообщили утром 5 ноября. Прибывшие пожарные обнаружили в одной из комнат обгоревшее тело хозяина жилья.

Как пишет mvdpmr.org, строение было отключено от газового и электроснабжения. Короткого замыкания произойти не могло. Предположительно, причиной возгорания стала неосторожность при курении в постели.

Как выяснилось, 63-летний мужчина жил один, родственники проведывали его лишь изредка. По словам соседей, пенсионер злоупотреблял спиртным и часто курил в доме.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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