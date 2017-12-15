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Непотушенная сигарета стала причиной смерти мужчины в Оргеевском районе

Непотушенная сигарета стала причиной смерти мужчины в Оргеевском районе

Трагедия произошла в селе Вырпова в четверг, 14 декабря, во второй половине дня.

Именно в это время пожарным поступило сообщение о пожаре в одном из домов. Прибыв на место происшествия, пожарные погасили пламя, пишет stirilocale.md.

Осматривая дом после тушения пожара, они обнаружили труп мужчины. Им оказался 61-летний хозяин дома. Он лежал на печи, а постель под ним тлела. На полу пожарные обнаружили непотушенную сигарету.

По предварительным выводам пожарных, смерть мужчины произошла вследствие отравления продуктами горения.

За последние три недели это уже третий случай смерти при пожаре, зарегистрированный в Оргеевском районе.

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