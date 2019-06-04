Непотушенная сигарета привела к пожару в частном доме и едва не унесла жизни двух приднестровцев (ФОТО)

Непотушенная сигарета привела к пожару в частном доме и едва не унесла жизни двух приднестровцев (ФОТО)

Утром 31 мая в частном владении в Кицканах загорелся дом, в котором находились 80-летний пенсионер и его 32-летний внук.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, пожилой мужчина проснулся от едкого запаха дыма и выбрался на улицу. Стуча по окнам, он разбудил внука. Вдвоём мужчины попытались спасти имущество. Соседи, увидевшие пожар, вызвали спасателей.

В течение 15-ти минут возгорание было ликвидировано. Пламя уничтожило диван и испортило кухонную мебель, а также повредило электрический счётчик.

Предварительной причиной ЧП стала привычка пожилого мужчины курить в постели. В настоящее время материальный ущерб устанавливается, а разбирательство продолжается.

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