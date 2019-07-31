Непотушенная сигарета привела к пожару и гибели хозяина жилья

Непотушенная сигарета привела к пожару и гибели хозяина жилья

Огненное зарево 30 июля увидели жители села Хрустовая Каменского района. Крыша и веранда одного из частных домов были охвачены пламенем.

К моменту приезда пожарных двоюродный брат хозяина жилья вытащил тело родственника через окно. Врачи скорой помощи констатировали смерть 61-летнего мужчины, пишет mvdpmr.org. Предположительно он скончался от отравления продуктами горения.

Площадь пожара составила 70 кв. м. Очаг возгорания обнаружен в уничтоженной огнём веранде. Причиной воспламенения стала непотушенная сигарета.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md