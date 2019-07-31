Непотушенная сигарета привела к пожару и гибели хозяина жилья

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Огненное зарево 30 июля увидели жители села Хрустовая Каменского района. Крыша и веранда одного из частных домов были охвачены пламенем.

К моменту приезда пожарных двоюродный брат хозяина жилья вытащил тело родственника через окно. Врачи скорой помощи констатировали смерть 61-летнего мужчины, пишет mvdpmr.org. Предположительно он скончался от отравления продуктами горения.

Площадь пожара составила 70 кв. м. Очаг возгорания обнаружен в уничтоженной огнём веранде. Причиной воспламенения стала непотушенная сигарета.