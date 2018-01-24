Непотушенная сигарета обернулась трагедией в Слободзее

Прибывшие на место происшествия пожарные были вынуждены констатировать лишь смерть хозяина дома.

Трагедия произошла в Слободзее в одном из частных домов. Охваченное огнем жилище заметили соседи, которые и вызвали пожарных. Попав в дом, спасатели обнаружили обгоревшее тело 61-летнего хозяина.

По предварительной версии, к возгоранию привела неосторожность при курении. Мужчина уснул с непотушенной сигаретой, а когда очнулся, самостоятельно выбраться уже не смог.

Ранее серьезный пожар в Новых Аненах едва не погубил двоих пожилых хозяев дома.