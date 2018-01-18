Непогода вызвала хаос на дорогах Приднестровья (ВИДЕО, ФОТО)

На Левобережье произошло 9 ДТП.

Из них 4 – в Тирасполе, 3 – в Григориопольском районе и по одному в Каменском и в Дубоссарском районах.

Так, в селе Барканы водитель, управляя автомобилем Skoda не учел метеорологические условия и, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу. Затем авто съехало с дороги и врезалось в электроопору.

От удара автомобиля электроопору высотой в несколько метров наклонило в сторону проезжей части. Автомобиль получил механические повреждения. К счастью, водитель транспортного средства не пострадал.

В городе Григориополь произошло столкновение двух автомобилей. Водитель Audi не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего машину занесло на «встречку», где она столкнулась с Volkswagen. Пассажир одного из авто получил травмы, назначено амбулаторное лечение.

В Дубоссарах 23-летний водитель автомобиля Ford не уступил дорогу «УАЗ-31522», у которого был приоритет. В результате, оба транспортных средства получили механические повреждения, однако автовладельцы не пострадали.

Учитывая погодные условия, водителей просят воздержаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным.

Ранее стало известно, что снегопад стал причиной множества ДТП в столице и по Молдове.