Непогода в Приднестровье: водителей призывают быть осторожнее на дорогах

Непогода в Приднестровье: водителей призывают быть осторожнее на дорогах

По данным Управления Гражданской защиты ГУпЧС МВД Приднестровья, 23 и 24 января на территории республики ожидается неустойчивая погода. Временами могут выпасть осадки (местами сильные) в виде снега (в том числе и мокрого) и дождя.

Местами ожидается гололёд, налипание мокрого снега, на дорогах будет скользко, пишет mvdpmr.org. Автомобилистов и пешеходов призывают быть осторожными в гололёд. Водителям рекомендуют не отвлекаться на посторонние действия, не связанные с управлением машиной.

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