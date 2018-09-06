Непогода в Приднестровье: на автомобильную стоянку рухнуло дерево

Последствия вчерашнего дождя подвели и на левом берегу Днестра.

В частности, как сообщает пресс-служба МВД ПМР, в Тирасполе на автомобильной стоянке во дворе многоэтажки на улице Краснодонской упало дерево. Ветви задели капот припаркованного автомобиля марки Nissan Almera. Серьёзных механических повреждений иномарка не получила. Прибывшие к месту происшествия спасатели АСП распилили ствол, затем расчистили территорию.

В то же время в Дубоссарах оказались подтоплены два частных домовладения – на улице Айвазовского и улице Кирова. Группа экстренного реагирования выехала к месту вызова и откачала воду со дворов. Пострадавших и погибших нет. Условия жизнедеятельности населения не нарушены.