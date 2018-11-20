Непогода в Молдове: общая ситуация на дорогах страны

Согласно информации, предоставленной Генеральным инспекторатом по чрезвычайным ситуациям, за последние 24 часа спасатели и пожарные были задействованы в операциях по эвакуации транспортных средств, разрешению последствий дорожно-транспортных происшествий, отбуксировке автомобилей, застрявших на дорогах вследствие плохих погодных условий.

Сотрудники ГИЧС участвовали в ликвидации 5 ДТП на трассах в районах Леова, Дубэсарь, Яловень, Кагул и Анений Ной. Спасателям пришлось эвакуировать транспортные средства на дорогах близ Стрэшень, Хынчешть, Орхей, Унгень, Флорешть, Яловень, Теленешть, Шолдэнешть, Криулень, Дрокия, Резина, Бэлць и Ниспорень. Всего было разблокировано 42 транспортных единицы, из которых три машины скорой помощи из районов Унгень, Орхей и Криулень.

Согласно данным, предоставленным поставщиками электроэнергии, 20 ноября частично остаются без электричества 17 населенных пунктов в четырёх районах: Стрэшень, Орхей, Теленешть и Кэлэрашь.

По данным Государственной дорожной администрации, 173 единицы техники и 247 рабочих задействованы для посыпания дорог реагентом.