Непогода в Кишинёве: столичные власти призывают горожан пересесть с личных авто на общественный транспорт (ВИДЕО)

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В связи с создавшимися погодными условиями примэрия Кишинёва призвала жителей столицы не садиться за руль собственного авто, а отдать предпочтение общественному транспорту. Автомобилистов призвали не парковаться на обочинах, а экономических агентов – очищать свои территории.

По данным пресс-службы примэрии, сегодня, 23 января, на линию вышло 311 троллейбусов и 82 автобуса. Дорожное движение в столице с утра выполняется в условиях зимы, а общественный транспорт курсирует по всем маршрутам муниципия (с небольшим отклонением от графика по маршрутам в пригороды).

Сотрудники МП «Exdrupo» работали на 51 спецмашине на протяжении всей ночи, начиная с 23.00. За это время было рассыпано 500 квадратных метров противоскользящего материала. В течение всего дня дорожники будут работать на улицах, где курсирует общественных транспорт, а также на второстепенных дорогах.

В то же время жилищно-коммунальное управление с помощью 36 спецмашин занимается уборкой снега на тротуарах и пешеходных переходах с 03.00, а 2 спецавтомобиля – с 24.00. Кроме этого, около 380 рабочих очищают и посыпают противоскользящим материалом территории остановок общественного транспорта.

Примэрия напоминает, что в случаях обнаружения проблемных зон, созданных погодными условиями, следует звонить в центральную муниципальную диспетчерскую по номерам (022) 22-22-67 или (022) 22-26-04.