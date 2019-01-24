Непогода парализовала движение общественного транспорта в Кагуле (ФОТО)

0

Из-за гололёда в Кагуле было парализовано движение общественного транспорта. Этим утром городской транспорт не вышел на маршруты.

По данным Инспектората по чрезвычайным ситуациям Кагула, дорожное движение в периметре сёл Московей, Слободзея Маре и Лебеденко было заблокировано. Люди не могут добраться до города, движение нарушено, пишет ziuadeazi.md. Как сообщила пресс-секретарь районной больницы Кагула Анастасия Дерменжи, с раннего утра, в промежутке времени 08.00 – 09.00, в Отдел скорой медпомощи было доставлено 4 человека, которые получили различные травмы, поскользнувшись на льду.

По словам представителя Инспектората по чрезвычайным ситуациям Кагула Георгия Хангану, спасатели помогают гражданам с 04.00 утра. В работе были задействованы 3 спецавтомобиля. Местные власти с утра направили спецмашины, которые рассыпают песок. Они работают и на данный момент.

Борис Сусану, владелец компании PAT 8, предоставляющей услуги общественного транспорта в Кагуле, сообщил, что движение рейсовых автобусов будет перезапущено, как только ситуация стабилизируется и дороги будут доступны.