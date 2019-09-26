Непогода – не помеха: социалисты продолжают следить за ходом ремонтных работ на Ботанике (ФОТО)

0

Стартовавшие 2 дня назад работы по ремонту тротуара по ул. Титулеску, 47, идут полным ходом. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил вице-претор Ботаники Юрий Витнянский.



– Небольшой дождь – не помеха проведению подготовительных работ для укладки нового тротуара. Все работы будут проводиться в течение этой и следующей недели, – отметил он.

Напомним, что работы по реконструкции тротуара перед Управлением социального обеспечения были начаты по инициативе фракции Партии социалистов в МСК.