Непогода – не помеха: социалисты продолжают следить за ходом ремонтных работ на Ботанике (ФОТО)

Непогода – не помеха: социалисты продолжают следить за ходом ремонтных работ на Ботанике (ФОТО)

Стартовавшие 2 дня назад работы по ремонту тротуара по ул. Титулеску, 47, идут полным ходом. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил вице-претор Ботаники Юрий Витнянский.

– Небольшой дождь – не помеха проведению подготовительных работ для укладки нового тротуара. Все работы будут проводиться в течение этой и следующей недели, – отметил он.

Напомним, что работы по реконструкции тротуара перед Управлением социального обеспечения были начаты по инициативе фракции Партии социалистов в МСК.

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