Непогода нанесла серьёзный ущерб жителям Глодянского района (ВИДЕО)

Непогода нанесла серьёзный ущерб жителям Глодянского района (ВИДЕО)

Сильный ветер и град повредили десятки хозяйств в селе Чучуля Глодянского района. Убытки, причинённые непогодой, составили несколько сотен тысяч леев.

Серьёзно пострадали сельскохозяйственные угодья и сады, пишет canal3.md. Шквалистый ветер повредил десятки крыш жилых домов.

Местные жители жалуются на то, что ветер повредил постройки, а град нанёс ущерб посевам и плодовым деревьям. Десятки деревьев были повалены, а многие вырваны с корнем.

Местным властям предстоит оценить размер нанесённого непогодой ущерба.

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