Непогода нанесла ощутимый ущерб жителям Тараклии

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Прошедшие дожди нанесли ущерб жителям Тараклийского района, где были затоплены поля, дороги и частные дома. Согласно информации управления образования района, сегодня из-за сильного дождя на учебный процесс не попали 1 561 ученик из 3 498.

Как пишет gagauzinfo.md со ссылкой на tuk.md, на дорогах образовались потоки воды. Также были затоплены поля, засеянные пшеницей.

Три экипажа выехали в сёла Будей, Салчие и Новосёловка, где были затоплены подвалы нескольких домов. В селе Салчие зарегистрирована угроза затопления из-за малой пропускной способности реки.

Оказалась затоплена и часть национальной дороги Комрат-Джурджулешты. По дороге идут потоки воды, и это затрудняет движение автотранспорта, пишет источник.