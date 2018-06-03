Неподалеку от Бельц загорелся грузовик, перевозивший уголь (ФОТО)

Неподалеку от Бельц загорелся грузовик, перевозивший уголь (ФОТО)

Инцидент произошел утром накануне, 2 июня около 6 часов утра, в селе Маринешты Сынжерейского района.

Грузовик, перевозивший мешки с углем в двух прицепах, внезапно вспыхнул. Источник возгорания находился в одном из прицепов, пишет esp.md.

Сообщается, что пожар начался в то время, когда грузовик стоял. Пламя быстро распространилось по всему автомобилю.

На место происшествия прибыли пожарные, которые оперативно погасили пламя. По предварительной версии, пожар произошел из-за самовозгорания угля.

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