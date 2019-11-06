Непедагогическая этика

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О том, как остановить агрессию в детских садах и школах

Мы доверяем детей воспитателям и учителям, искренне надеясь, что ничего плохого с нашими чадами случиться не может. А когда наши дети вдруг не хотят идти в детский сад или теряют интерес к учёбе, становятся нервными, ищем причину в чём угодно, только не в квалификации педагогов. И лишь когда открывается правда, ужасаемся тому, как жесток может быть мир, в котором обитают наши дети.

Не по «Сократу» учитель

Случай непрофессионального поведения педагога совсем недавно был официально зафиксирован в столичном лицее «Сократ», когда родители ученика начального класса записали на аудио, как учительница кричит на учеников, бьёт по столу, обзывает детей и угрожает им физической расправой. На своей странице в социальной сети министр просвещения, культуры и исследований Лилиана Николаеску-Онофрей призвала директоров учебных заведений не закрывать глаза на подобное поведение преподавателей.

В Трудовом кодексе записано, что применение физического или психологического насилия (даже если это произошло один раз) может служить основанием для увольнения преподавателя. Учитель из лицея «Сократ» просто уволилась по собственному желанию. И если подобное происходит в частных лицеях, что тогда говорить о государственных учебных заведениях…

– Наниматель должен исполнять закон, а не позволять учителю уйти в «почётную отставку» или остаться и дальше работать – это грозит повторным использованием методов, которые вредят развитию ребёнка. Дети младшего школьного возраста учатся, в первую очередь, на примерах. Какой пример мы им подаём? – задалась вопросом министр.

Вопрос очень даже правильный, потому что именно малыши наиболее уязвимы, а образ первой учительницы является для них ярким примером. С одной стороны, неадекватное поведение педагогов начальных классов может серьёзно снизить самооценку у ребёнка, с другой – привить стереотип агрессивного поведения как образцовый вариант.

Став старше, учащиеся применяют эту форму поведения и по отношению друг к другу, и к педагогам. Некоторые недоросли позволяют себе неподобающее поведение, могут обозвать или оскорбить учителя, сорвать урок и т. д. Со старшеклассниками спорить уже бесполезно, потому что они очень хорошо знают свои права. Правда, при этом частенько забывают о своих обязанностях.

Когда на ребёнка кричат, у него отключаются зоны мозга, отвечающие за интеллектуальную деятельность.

Система без контроля

Председатель общественной организации Părinţi solidari («Солидарные родители») Алла Ревенко констатирует, что случай, который был зафиксирован в лицее «Сократ», далеко не единственный.

– Можно о чём-то говорить, когда есть видеозаписи, в противном случае ничего нельзя будет доказать. Всё это происходит из-за того, что система в дошкольных и в учебных заведениях ориентирована на то, чтобы как можно больше собрать денег с родителей. Неформальные отношения в коллективе, основанные на поборах и недостатке кадров, влияют на то, что менеджеры – директора школ – не принимают никаких мер, даже если знают о случаях вербальной или физической агрессии со стороны педагогов. Какие-то меры принимаются лишь тогда, когда родители могут что-то доказать, – уточняет Алла Ревенко.

Эксперт утверждает: профильное министерство не ориентировано на поиск новых педагогических кадров, не разработана система мотивации, ничего не делается для привлечения в сферу образования способных и ответственных молодых людей. Всех устраивает существующее положение дел.

Специалисты из общественной организации «Солидарные родители» обратили внимание ещё на одну особенность, которая невозможна в европейских странах: родитель, который выступил с инициативой увольнения педагога, оскорбившего его ребёнка, в некоторых случаях подвергается гонениям со стороны других родителей. Ведь из-за инцидента они лишаются учителя, заменить которого не всегда есть кем.

Когда молодые специалисты приходят в педагогические коллективы и видят, что на детей кричат или их оскорбляют, они воспринимают это как допустимую форму поведения. В любом случае руководители хорошо знают, что творится в их школах или детских садах. Но замечания родителей они воспринимают как оскорбление коллектива, а не выявление проблемы, которую необходимо решать.

Чужие в профессии

Государственный университет им. И. Крянгэ – ведущий вуз по подготовке педагогических кадров. Самые востребованные специальности у абитуриентов – преподаватель иностранных языков, начальных классов, психолог. С дошкольным воспитанием происходит парадокс. Поступить на стационарное отделение первого университетского цикла желающих мало, а группы на заочном отделении и отделении переквалификации – переполнены. И что печально, всё меньше абитуриентов привлекает филологическое направление, хотя руководство вуза разными способами пытается привлечь выпускников лицеев к этой специальности.

– Первый цикл обучения занимает четыре года. На 2-м курсе у студентов пассивная практика, на 3-м – первая практика и на 4-м – последняя. То есть практическое вхождение в профессию происходит постепенно. Порой студенты осознают, что профессия учителя не для них, – поясняет доктор педагогических наук, проректор по учебной работе Педагогического университета им. И. Крянгэ Александра Барбэнягрэ. – Но многое зависит и от учителя-наставника – ментора, который курирует студентов во время практики. Если они находят общий язык, если есть понимание, то студент может проникнуться уважением и любовью к будущей специальности. Если студент осознаёт, что не способен контролировать свои эмоции, ему стоит отказаться от работы с детьми. Но он может продолжить учёбу на мастерате и стать неплохим специалистом в системе образования. Сейчас другие дети, другое поколение, с которым надо работать иначе. В образовательный процесс включена педагогическая этика, где говорится о нормах поведения педагогов с учётом современных норм преподавания.

При приёме студентов сложно оценить характер каждого, предугадать, способен ли он стать хорошим учителем. Странным образом люди просачиваются не в свою профессию, потому что педагогов не хватает не только в сёлах, но и в городах. Поэтому на формирование педагогических кадров надо смотреть комплексно. Не только привлекать к учительской специальности, но и создавать условия для работы. А весь механизм подготовки кадров должен контролироваться государством.

КОММЕНТАРИЙ

Первый раз прощается

Диана Довгань, экономист:

– Мой ребёнок учится во 2-м классе, и он очень восприимчивый. Дома мы никогда не разговариваем на повышенных тонах, никогда друг друга не оскорбляем. И когда учительница обозвала моего сына нехорошим словом (причём это было сделано прилюдно), у него случился стресс. Одноклассники над ним посмеялись, но очень быстро всё забыли, а он ещё некоторое время переживал. Мы даже подумывали сменить учебное заведение. Потом инцидент был улажен, учительница принесла извинения. Мы надеемся, что подобное больше не повторится.

Дети по-разному воспринимают оскорбления – всё зависит от их домашнего воспитания. Наш ребёнок растёт в среде взаимного уважения, где все вопросы решаются спокойно. Конечно, даже в начальных классах есть дети, которые могут спровоцировать конфликтные ситуации. Задача учителя спокойно объяснить, что они не правы.

МНЕНИЕ КРОХМАЛЬ

Крик в будущее

В нашем лицее никакой дискриминации по отношению к ученикам я не наблюдаю. Но если оценивать ситуацию в целом, то хотелось бы отметить, что иногда учителям было бы полезно научиться контролировать свои эмоции и пополнять свой творческий ресурс – обратный процесс может привести к профессиональному выгоранию. В классе, где 30 человек и каждый со своим темпераментом, учителю сложно сконцентрироваться. Но есть много упражнений, которые помогут успокоиться. И в этом плане педагогам тоже нужна психологическая поддержка.

Повышенная интонация, крики учителя могут нанести ребёнку психологическую травму и в дальнейшем повлиять на его успеваемость и жизнь. Особенно восприимчивы дети младшего возраста, для которых учитель – неоспоримый авторитет. Они воспринимают оценку учителя, как оценку их личности, что впоследствии может повлиять на их будущее. Когда на ребёнка кричат, у него отключаются зоны мозга, отвечающие за интеллектуальную деятельность. Ребёнок пугается и в буквальном смысле не слышит, о чём говорит учитель, у него включаются механизмы самосохранения.

Ирина Крохмаль, психолог теоретического лицея им. Б. П. Хашдеу

Наталья Устюгова