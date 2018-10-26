Неожиданный сюрприз преподнесет жителям Молдовы погода в последний уикенд октября

Осень сменит гнев на милость. После холодов последних дней по всей стране установится по-настоящему теплая, можно сказать летняя погода.

Так, завтра, 27 октября, на севере страны воздух прогреется до +20 градусов, в центре до +21, а на юге – до +22. Ночью холодно: от +4 до +6.

Еще теплее будет в воскресенье, когда столбики термометров поднимутся на 2 градуса по всей стране, а максимальная температура воздуха составит +24 градуса. Чуть теплее будет и ночью: от +7 до +9.

В первой половине будущей недели сохранится хорошая погода с максимальной температурой от +23 до +25 градусов.