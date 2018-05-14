Неожиданный град застал врасплох жителей некоторых районов Молдовы (ВИДЕО)

Неожиданный град застал врасплох жителей некоторых районов Молдовы (ВИДЕО)

Весна в этом году выдалась поистине капризной. После нескольких недель настоящей летней погоды, картина внезапно изменилась. Вчера на юге и в центре страны дождь лил, как из ведра, а также выпал град. 

Так, например, житель села Максимовка района Анений Ной отмечает, что дождь с градом в этом населенном пункте хоть и был кратковременным, но уничтожил некоторые сельхозкультуры. Видео явления он прислал в редакцию protv.md.

Стоит отметить, что дождь шел также и в других районах Молдовы, а в ближайшие дни осадки сохранятся.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md