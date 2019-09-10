Неосторожность привела к пожару: в Тирасполе загорелась сухая трава

Неосторожность привела к пожару: в Тирасполе загорелась сухая трава

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Огнём были повреждены два многолетних дерева и кустарники. Пожарные не допустили распространения пламени на дачный домик.

Как пишет mvdpmr.org, среди версий, которые рассматривают пожарные, – неосторожное обращение с огнём. Установлено, что недалеко от места пожара безработный житель города обжигал медный кабель. В отношении 43-летнего гражданина был составлен протокол об административном правонарушении.

По факту пожара продолжается разбирательство.

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