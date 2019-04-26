Неосторожность при курении стала причиной пожара в многоэтажке Тирасполя

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Обеспокоенные жильцы многоквартирного дома по переулку Западный вызвали пожарную охрану по номеру 101. Они сообщили о задымлении в квартире на шестом этаже.

Дома в этот момент никого не было. Войдя в помещение, огнеборцы обнаружили на балконе горящее кресло.

Благодаря своевременному вызову и оперативным действиям пожарных, удалось не допустить распространения пламени. Сгорело только кресло. Закопчены стены и потолок кухни и балкона. Материальный ущерб составил 16 000 рублей ПМР, пишет mvdpmr.org.

Причина пожара установлена: это неосторожность при курении. Пока не ясно, чья. На балконе была открыта форточка, и непотушенный окурок мог туда залететь. В то же время сами квартиранты тоже курили на балконе. Здесь была обнаружена пепельница и окурки. Как поясняют жильцы квартиры, дома их не было с восьми утра. Разбирательство продолжается.