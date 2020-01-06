Неосторожность при курении привела к пожару в Приднестровье

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В результате инцидента пострадал один человек.

В пожарную охрану поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Кицканы. На место происшествия выехало три пожарных расчёта.

На ликвидацию огня сотрудникам СВПЧ понадобилось около трёх часов. Площадь возгорания составила 48 кв. м.

До прибытия профессиональной помощи сельчанин вынес из огненной ловушки 70-летнего мужчину. Увидев, как из-под крыши дома валит густой дым, 38-летний житель села бросился на помощь соседу. Хозяин горящего домовладения к тому времени лежал без сознания на пороге комнаты. Пожилой мужчина был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу. Его жизни ничто не угрожает.

Основная причина пожара – неосторожность при курении. По словам соседей, пенсионер злоупотреблял спиртными напитками, часто курил в постели. Дом сгорел полностью, пишет mvdpmr.org.