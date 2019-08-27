Неосторожность при курении привела к пожару: огонь уничтожил хозпостройку (ФОТО)

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Курение в постели стало причиной пожара в селе Кицканы. Курильщиком оказался бывший муж хозяйки дома. Он часто оставался на ночлег в сарае, где была установлена кровать. Огонь увидели соседи и вызвали пожарную охрану.

Пожарные не допустили распространения огня на жилой дом, расположенный в метре от хозпостройки. Площадь возгорания составила 16 кв. м. Сарай и имущество в нём сгорело, пишет mvdpmr.org. Виновник ЧП вовремя проснулся и покинул опасное место.

Материальный ущерб устанавливается. Проводится разбирательство.