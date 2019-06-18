Неосторожность при курении привела к крупному пожару

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Возгорание сухой травы произошло вдоль трассы Первомайск – Днестровск, вблизи засеянного пшеницей поля. Пожар заметил пастух, пасший стадо неподалёку.

На место происшествия одновременно прибыли 3 пожарных расчёта из Слободзеи, Днестровска и Первомайска. Огнеборцы сбили пламя практически сразу и приступили к тушению сухой травы. Вся работа заняла около трёх часов. В результате пожара сгорело 2,5 га травы и 0,5 га пшеницы, пишет mvdpmr.org.

По предварительной версии, причина воспламенения – неосторожность при курении. Материальный ущерб устанавливается. Проводится разбирательство.