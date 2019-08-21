Неосторожность при использовании свечи привела к возгоранию в доме тираспольчанки

Неосторожность при использовании свечи привела к возгоранию в доме тираспольчанки

32-летняя хозяйка частного дома в Тирасполе открыла дверь в одну из комнат и увидела густой дым. Испугавшись, владелица жилища разбудила и вывела на улицу дочь, после чего вызвала пожарных.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что горит письменный стол с установленным на нём ноутбуком и принтером. Возгорание площадью 1 кв. м ликвидировали быстро. Огонь уничтожил технику, а из-за горения пластмассы закоптились стены и потолок.

Как пишет mvdpmr.org, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Как пояснила потерпевшая, накануне ночью сломался светильник. Она зажгла свечу, чтобы поработать за компьютером, и, видимо, забыла её потушить.

Материальный ущерб устанавливается. Проводится разбирательство.

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