Неосторожность на дороге довела несовершеннолетнего до больничной койки

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11-летний мальчик, переходя проезжую часть в Бендерах, не удержался на бордюре, потерял равновесие и упал на дорогу. Его нога, предположительно, попала под заднее колесо проезжавшего в тот момент автомобиля марки Honda.

Водитель, почувствовав удар о заднюю дверь авто, немедленно остановился. Рядом со своей машиной он увидел пострадавшего и вызвал скорую, пишет mvdpmr.org.

Врачи диагностировали у подростка открытый перелом голени. В тот же вечер его прооперировали. По факту произошедшего проводятся разбирательства.