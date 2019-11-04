Неосторожное обращение с огнём: в Григориополе пламя уничтожило сарай с дровами

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Пожар произошёл 2 ноября в центре села Красногорка Григориопольского района. Во дворе частного домовладения загорелся деревянный сарай.

Пожарных вызвали соседи, передаёт mvdpmr.org. Спасателям удалось уберечь от огня дом, расположенный в двух метрах от полыхающего строения. Хозяйственная постройка площадью 10 кв. м, в которой хранились дрова, сгорела.

Как выяснилось, в доме несколько лет никто не проживал. За усадьбой присматривали родственники.

Вероятной причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнём. Придворовой участок не ограждён забором, поэтому частная территория легкодоступна для посторонних лиц.

Разбирательство по факту случившегося продолжается.