Неоправданные надежды

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Почему Молдова не смогла продать урожай фруктов 2018 года

Каждый год фермеры ждут хорошего урожая. а когда он случается, на сердце не всегда радостно, потому что продать его нужно по достойной цене, а получается это далеко не всегда.

В прошлом сезоне был хороший урожай винограда, яблок, слив и другой фруктово-ягодной продукции. Предлагаемая цена сельхозпроизводителей не вдохновила – часть урожая осталась в садах.

Фермеры в замешательстве

По данным Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, в 2018 году в Молдове был собран самый высокий за последние 10 лет урожай винограда – 680 тыс. тонн, из которых около 130 тыс. столовых сортов. На начало марта на складах производителей оставалось около 7 тыс. тонн столового винограда, но ведь в последнее время именно на него делали ставки виноградари. Получается, что в прошлом сезоне выиграли производители, которые сохранили технические сорта.

– Мы выращиваем виноград только технических сортов, и у нас никогда не было проблем с реализацией урожая, – уточняет руководитель СПК «Кайирым» Родион Карасени. – Столовые сорта сажать не планируем – это же не пшеница. Виноградники сажают на десятки лет вперёд.

Прошлый год станет уроком для многих сельхозпроизводителей: многие задумаются, стоит ли сажать столовые и другие сорта винограда, а также фруктовые сады. В том же СПК «Кайирым» в прошлом году стал плодоносить сливовый сад. Перерабатывающие предприятия закупали сливу по цене 1 лей за килограмм. В итоге большая часть урожая осталась на земле. Так было выгоднее, потому что за сбор сливы и её транспортировку пришлось бы заплатить больше и выйти в большой минус. Персики на юге республики на переработку сдавали по 1,5 лея за килограмм. Фермеры в замешательстве, но всегда остаётся надежда на будущее.

«Если в управлении государством у нас не будет умных, грамотных людей, положение с рынками сбыта только ухудшится. Никто из внешних партнёров не обязан соглашаться с нашим глупым поведением».

Ничья в свои ворота

По оценке Национального бюро статистики, производство яблок в стране в прошлом году составило около 600 тыс. тонн. Из-за высокого урожая цены на эту продукцию заметно снизились. К середине марта в холодильниках страны оставалось порядка 70–80 тыс. тонн яблок.

Фермеры, выращивающие сортовые яблоки и вкладывающие немалые деньги в развитие садоводства, тоже в растерянности. Хозяйства, где сохранились старые сады, на большую цену не претендовали.

– У нас сады старые, но в этом году был хороший урожай: мы собрали 1300 тонн яблок, которые реализовали на местном рынке, хотя не все с нами рассчитались, – рассказывает руководитель ООО «Похарна-Агро» Георгий Стрельчук. – Часть продукции продали на перерабатывающее предприятие компании Orhei-Vit. Средняя цена на яблоки составила 1,3 лея за килограмм – и для прошлого сезона она была оптимальной. Мы не получили прибыли – как говорится, вышли по нулям. Но при этом у людей была работа, и они своевременно получали зарплату. Старые сады не могут дать урожай, способный конкурировать на мировом рынке. Для этого необходимо закладывать молодые перспективные насаждения, но перед этим нужно рассчитать риски, осмотреться, ведь это немалые капиталовложения.

Холодильник – не больница

По словам специалиста по маркетингу Moldova Fruct Адриана Кожокару, ситуация вокруг винограда столовых сортов в последние годы немного оживилась – появились свои рынки, продукт стал востребованным. Поэтому когда осенью за виноград предлагали определённую цену, многие производители надеялись, что она ещё вырастет. Но Молдова – не единственный экспортёр этой продукции, поэтому ожидания не оправдались. Кроме того, из-за дождей, прошедших перед уборкой винограда, снизилось его качество. После хранения в холодильниках его качество, естественно, не улучшилось. Холодильник – не больница. Поэтому в данной ситуации всё же выгоднее было продать виноград осенью.

– Виноград выращивается во многих странах, и созревает он в разное время. Сейчас появляется свежий виноград из южного полушария – Индии, Перу. Молдавская продукция более востребована в ноябре-декабре, и в этом плане мы можем расширить географию продаж, – считает А. Кожокару. – В сельском хозяйстве всегда есть риски. При этом ситуация с яблоками была ожидаема. Мы делали прогнозы ещё в мае-июне, предполагали, что будет высокий урожай, – и не только в Молдове – и это скажется на ценах. Единственная страна, где не было урожая яблок, – это Китай. Поэтому производителям-экспортёрам надо сохранять рынки и повышать качество продукции. Первыми продаются яблоки, у которых качество лучше. Российский покупатель, может и не такой привередливый, как, например, в Германии, но тоже ориентируется на качественную продукцию.

Яблоко раздора

По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, с декабря 2018 по 13 февраля 2019 года Молдова импортировала из Украины 4 тыс. тонн яблок. По мнению молдавских экспортёров, украинские яблоки были реэкспортированы в Россию. В этой части эксперты отмечают, что Молдова должна следить за тем, чтобы через нашу страну не проводился реэкспорт сельхозпродукции. И ещё мы должны защищать свой рынок.

Исполнительный директор Национальной федерации фермеров Молдовы Василий Мырзенко считает: если информация с реэкспортом в Россию украинских и польских яблок подтвердится, наша страна полностью потеряет доверие Российской Федерации. Кроме того, ситуация с реэкспортом – это, в первую очередь, неуважение к себе, к отечественному производителю.

– По соглашению с ЕС у нас была квота на столовый виноград на 10 тыс. тонн, которая была полностью освоена. По остальным видам фруктов – слива, яблоки, черешня – квоты освоены не были, потому что у западного рынка есть такая продукция более высокого качества, – уточняет В. Мырзенко. – Со стороны России рынок тоже проблематичен, поскольку не наблюдается чётких договорённостей. Думаю, что в данном случае влияет политическая сторона вопроса. Если в управлении государством у нас не будет умных, грамотных людей, положение с рынками сбыта только ухудшится. Никто из внешних партнёров не обязан соглашаться с нашим глупым поведением.

НА СТРАХ И РИСК

Мнение Головатюка

– Качество продукции из года в год не сильно отличается. Оно закладывается технологиями, семенным материалом, многолетними насаждениями. Качество не может сильно меняться, и дело не только в нём. Существует проблема иного плана – это сбыт. Я вынужден констатировать отсутствие в стране чёткой концепции, продуманной программы государственной поддержки экспортёров-аграриев.

К примеру, в США фермеры должны представлять государственным агентствам свои планы и виды на урожай следующего года. Государство планирует, как уровень урожая согласовать с транспортной отраслью, элеваторами, холодильными установками, перерабатывающими предприятиями и т. д. Люди уверены, что их продукция гарантированно будет реализована. С виду – это рынок, а на самом деле – элементы плановости. У нас всё это отсутствует. Аграрии работают на свой страх и риск. И то, что случилось с урожаем, случилось не впервые. Это говорит о том, что государство не занимается этой отраслью.

Что касается экспорта, то следует отметить: благодаря руководству ПСРМ и президенту Игорю Додону в прошлом году в Россию было экспортировано 184 тыс. тонн молдавских яблок. Молдове удалось занять первое место на рынке яблок Российской Федерации. Ёмкость российского рынка – около миллиона тонн.

Если говорить об овощной продукции, то всего нашего экспорта в Россию только в Санкт-Петербурге хватит на неделю. Это большие объёмы, а для нас большие возможности.

Государству не должно быть всё равно, что происходит в аграрном секторе. Именно за счёт сельского хозяйства кормится около 60% населения страны. Проблема бедности в сельской местности и в малых городах вытекает из аграрного сектора. Но сельское хозяйство – это не только поля. Это и маслобойни, и перерабатывающие заводы, и техника с соответствующим ремонтом, и многие другие сопутствующие отрасли. Это и около 300 тыс. рабочих мест. Чем больше богатых людей будет в селе, тем богаче оно будет. Но при условии, что это богатство от производства, а не от воровства.

Владимир Головатюк,

доктор экономических наук, депутат парламента от фракции ПСРМ

Наталья Устюгова