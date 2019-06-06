Неоднозначная статистика: молдаванки не торопятся рано рожать (ВИДЕО)

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Согласно данным Национального бюро статистики, молдавские женщины не торопятся рано рожать. В прошлом году каждая третья роженица стала мамой после 30 лет.

Если в 2017 году в Институте матери и ребёнка было зарегистрировано 140 родивших в возрасте 35 лет, то в прошлом году это число составило 170, пишет canal3.md. Психологи говорят, что современные женщины предпочитают сначала строить карьеру, а потом – рожать.

37-летняя жительница столицы скоро во второй раз станет мамой. Первого ребёнка женщина родила в 33 года. Ещё одна роженица родила первенца в 35.

– Всему своё время. Я вышла замуж в 30 лет, до этого занималась карьерой. Перед рождением ребёнка нужно подумать о материальной базе, – рассказала одна из пациенток Института матери и ребёнка. – Женщины хотят соответствовать времени, заниматься карьерой и образованием. Изменились и требования к мужчине: представительницам прекрасного пола нужна эмоциональная и финансовая стабильность, – прокомментировала психолог Даниела Попа.

В свою очередь, врачи говорят, что возможно стать мамой здорового ребёнка в промежутке от 18 до 40 лет. Главное – чтобы роженица была под постоянным наблюдением врачей, да и сама следила за своим здоровьем.